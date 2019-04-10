Во Львовской области при загадочных обстоятельствах умер ребенок

Причиной смерти мальчика могло стать отравление угарным газом

Фото: dpchas.com.ua

Во Львовской области при загадочных обстоятельствах умер ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da8/54b/5cada854bde46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da8/54b/5cada854bde46.jpg 2019-04-10T11:28:41+03:00 Запад Причиной смерти мальчика могло стать отравление угарным газом

В райцентре Городок произошло ЧП. В квартире жилого дома на улице Авиационной нашли женщину без сознания и мертвого ребенка.

"Как оказалось, жильцы долгое время не открывают двери, а в квартире горит свет. На месте происшествия полицейские обнаружили тело четырехлетнего мальчика и его мать, 30-летнюю местную жительницу, которая была без сознания", – сообщают в полиции.

Женщину доставили ​​в реанимационное отделение больницы с диагнозом: отравление неизвестным веществом. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом из-за возможной неисправности вентиляции.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.

Ранее мы писали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек.

Также мы писали, что в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.

Также сообщалось, что во Львове угарный газ убил троих человек и собаку:

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