Во Львовской области при загадочных обстоятельствах умер ребенок
Причиной смерти мальчика могло стать отравление угарным газом
В райцентре Городок произошло ЧП. В квартире жилого дома на улице Авиационной нашли женщину без сознания и мертвого ребенка.
"Как оказалось, жильцы долгое время не открывают двери, а в квартире горит свет. На месте происшествия полицейские обнаружили тело четырехлетнего мальчика и его мать, 30-летнюю местную жительницу, которая была без сознания", – сообщают в полиции.
Женщину доставили в реанимационное отделение больницы с диагнозом: отравление неизвестным веществом. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом из-за возможной неисправности вентиляции.
Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.
Ранее мы писали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек.
Также мы писали, что в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
Также сообщалось, что во Львове угарный газ убил троих человек и собаку:
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