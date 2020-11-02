Во Львовской области произошло ДТП с автопоездом: двое погибших (фото)

Во Львовской области легковушка столкнулась с автопоездом. В результате ДТП погибли два человека, еще один находится в реанимации.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
По данным правоохранителей, авария произошла в Червонограде на улице Радеховской. 25-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и въехал в заднюю часть автопоезда, который в то время сбавлял скорость для поворота.
В результате столкновения водитель легковушки и его 24-летний пассажир погибли на месте происшествия. Другой пассажир Mercedes Benz получил телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, недавно в Днепре произошло ДТП с участием четырех автомобилей – Hyundai, ВАЗ, Toyota и Skoda. В результате столкновения пострадали два человека.
Кроме того, в Одессе мужчина на угнанном авто пытался убежать от полицейских и столкнулся с маршрутным автобусом.
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