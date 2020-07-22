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Во Львовской области произошло масштабное ДТП: погибли водители (фото, видео)

22 июля, 09:13

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В аварию попали три автомобиля

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп дорогу не поделили сразу три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, смертельное ДТП случилось 21 июля возле села Угерско Стрыйского района. Выяснилось, что водитель Infiniti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan. После этого "японец" врезался в автомобиль Peugeot Partner. Кроме того, обломками разбитых авто была повреждена Mazda.

В результате столкновения водители Infiniti и Peugeot от полученных травм скончались на месте происшествия. Также травмы получила пассажирка второго авто – ее ​​госпитализировали.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Сейчас копы уточняют личные данные участников и все обстоятельства.

Напомним, не так давно на автодороге Киев – Чоп, неподалеку от Мукачево в жутком ДТП погибли три человека.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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