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Во Львовской области в ДТП погиб мужчина, ранены двое детей (фото)

25 августа, 13:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Копы задержали водителя, который выехал на встречную полосу

В Самборском районе Львовской области произошла смертельная авария, в которой погиб 35-летний мужчина и двое детей получили ранения.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла 24 августа между селами Раловка и Кульчицы, около 15:45.

"Водитель автомобиля Audi, 57-летний местный житель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen, за рулем которого был 29-летний житель Самборского района", - говорится в сообщении.

От полученных травм на месте погиб пассажир Audi, 35-лений местный житель. Водитель Audi, а также двое пассажиров Volkswagen – трехлетние мальчик и девочка, были доставлены в больницу с травмами.

Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Водителя Audi задержали. Продолжается досудебное расследование, стражи порядка устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 23 августа недалеко от Киева произошло смертельное ДТП: двое детей серьезно пострадали.

Также сообщалось, что в Одессе мотоциклист сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе:

Видео: Telegram-канал/Подслушано Одесса

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ДТП самбор Львовска область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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