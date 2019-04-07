Во Львовской области произошло смертельное ДТП с фурой и BMW
Погиб 30-летний мужчина
В Бусском районе Львовской области в результате столкновения BMW с автопоездом погиб водитель легковушки, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"В Бусское отделение полиции 6 апреля поступила информация о том, что на автодороге Киев-Чоп недалеко от поселка Олеско произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как предварительно установили правоохранители, около 21:10 произошло столкновение тягача "МАН" с полуприцепом под управлением 47-летнего жителя города Одесса и автомобиля "BMW", на котором ехал 30-летний житель Ивано-Франковской области", – говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 53-летний пассажир получил телесные повреждения и доставлен в больницу.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что утром 7 апреля в центре Киева на полупустой дороге столкнулись Opel и Subaru. "Японец" вследствие удара въехал в забор и перевернулся. В результате аварии пострадали два человека.
Также в городе Измаил Одесской области в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки пострадали семеро человек. Как сообщил представитель в Главном управлении Нацполиции в области, авария произошла на пересечении улиц Кишиневской и Ватутина, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW. В результате автобус перевернулся и по инерции "пролетел" несколько десятков метров. Легковой автомобиль столкнулся с еще одной иномаркой.
Напомним, что в минувшем месяце на Северном мосту в столице произошло смертельное ДТП.
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