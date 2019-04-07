Во Львовской области произошло смертельное ДТП с фурой и BMW

Погиб 30-летний мужчина

Фото из открытых источников.

Во Львовской области произошло смертельное ДТП с фурой и BMW //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg 2019-04-07T14:53:00+03:00 Запад Погиб 30-летний мужчина

В Бусском районе Львовской области в результате столкновения BMW с автопоездом погиб водитель легковушки, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В Бусское отделение полиции 6 апреля поступила информация о том, что на автодороге Киев-Чоп недалеко от поселка Олеско произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как предварительно установили правоохранители, около 21:10 произошло столкновение тягача "МАН" с полуприцепом под управлением 47-летнего жителя города Одесса и автомобиля "BMW", на котором ехал 30-летний житель Ивано-Франковской области", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 53-летний пассажир получил телесные повреждения и доставлен в больницу.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее сообщалось, что утром 7 апреля в центре Киева на полупустой дороге столкнулись Opel и Subaru. "Японец" вследствие удара въехал в забор и перевернулся. В результате аварии пострадали два человека.

Также в городе Измаил Одесской области в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки пострадали семеро человек. Как сообщил представитель в Главном управлении Нацполиции в области, авария произошла на пересечении улиц Кишиневской и Ватутина, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW. В результате автобус перевернулся и по инерции "пролетел" несколько десятков метров. Легковой автомобиль столкнулся с еще одной иномаркой.

Напомним, что в минувшем месяце на Северном мосту в столице произошло смертельное ДТП.

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