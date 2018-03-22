Во Львовской области прощались с погибшим пограничником: тело встречали на коленях

Сегодня, 19:08

22-летний Игорь Дулько погиб от взрыва ручной гранаты на Донбассе


Во Время прощания. Фото: facebook.com

Во Время прощания. Фото: facebook.com

Во Время прощания. Фото: facebook.com

Во Время прощания. Фото: facebook.com

Во Время прощания. Фото: facebook.com

Во Львовской области сегодня, 22 марта, в последний путь провели сержанта пограничной службы Игоря Дулько – уроженца города Великие Мосты Сокальского района. Земляки тело погибшего бойца встречали на коленях.

Как оказалось, 22-летний боец Краматорского пограничного отряда недавно погиб на Донбассе. Трагический инцидент произошел в одном из блиндажей пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорск". По неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. Скончался Игорь в Бахмутской больнице от полученных травм.

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"Попрощались с военнослужащим в Бродах, после чего процессия перешла в Великие Мосты через Львов. Чин погребения состоялся в церкви Благовещения Пресятои Богородицы", – сообщают в пресс-службе ЛОГА.

22 марта объявлен в Сокольском районе объявлен Днем траура.

Напомним, ранее в Чортковском районе прощались с 21-летним Иваном Сторчаком, который погиб на боевом задании 12 августа в селе Водяное Донецкой области. Боец служил наводчиком пулеметного взвода 3-й мотопехотной роты одной из воинских частей.

Также мы писали, что в районе города Авдеевка под обстрелами героически погиб капитан Марис Каминский, уроженец Волынской области, служивший в Черновцах.

А в селе Бортники Львовской области хоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Владимира Князева. Ему было всего 18 лет. Тело парня жители области встречали на коленях.

 
Львов, граната, тело погибшего, На Донбассе

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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