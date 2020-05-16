Во Львове простились с погибшим на Донбассе офицером ВСУ

В субботу, 16 мая, во Львове попрощались с выпускником Львовского лицея имени Героев Крут, а также выпускником Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Андреем Суприганом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

"Военнослужащий погиб в зоне проведения Операции объединенных сил. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях на Востоке Украины. Прощание проходило в Гарнизонном храме Св. Петра и Павла. Выразил соболезнования родным и близким председатель Львовской ОГА Максим Козицкий", – говорится в сообщении.

Реклама

Фото: loda.gov.ua

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери

Похоронили Героя Андрея Супригана на Лычаковском кладбище.

Между тем, за прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Реклама

А 15 мая на фронте украинская армия понесла новые потерив результате вражеских обстрелов – ранения получили два бойца ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама