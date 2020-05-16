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Во Львове простились с погибшим на Донбассе офицером ВСУ

16 мая, 20:51

Елена Вус

Военнослужащий погиб в зоне проведения Операции объединенных сил

В субботу, 16 мая, во Львове попрощались с выпускником Львовского лицея имени Героев Крут, а также выпускником Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Андреем Суприганом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

"Военнослужащий погиб в зоне проведения Операции объединенных сил. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях на Востоке Украины. Прощание проходило в Гарнизонном храме Св. Петра и Павла. Выразил соболезнования родным и близким председатель Львовской ОГА Максим Козицкий", – говорится в сообщении.

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Фото: loda.gov.ua

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Похоронили Героя Андрея Супригана на Лычаковском кладбище.

Между тем, за прошедшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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А 15 мая на фронте украинская армия понесла новые потерив результате вражеских обстрелов – ранения получили два бойца ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Львов похороны прощание ВСУ погибшие ООС

Источник: Сегодня

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