Во Львовской области противотанковая ракета убила молодую лосиху

Сегодня, 15:56

Животное погибло от потери крови из-за повреждения артерий тонким проводом от  ПТУР, которые используют на военном полигоне

Животное истекло кровью. Фото: пресс-служба управления охотничьего и лесного хозяйства
Животное истекло кровью. Фото: пресс-служба управления охотничьего и лесного хозяйства

Во время объезда территории угодий охотничье-рыбацкого хозяйства "Старичи", что в Яворовском районе, лесники  обнаружили на снегу окровавленные следы лося.

"Егерская служба охотничьего хозяйства вместе с работниками экологической инспекции провели обследование территории и обнаружили застывшую тушу лося (самка в возрасте 2-2,5 года)", – сообщают во Львовском областном управлении охотничьего и лесного хозяйства.

Как выяснилось,  животное погибло от потери крови из-за повреждения артерий и сухожилий задней ноги тонким проводом от противотанковой ракеты (ПТУР), которые используются военными во время учений на Яворовском полигоне. Огнестрельного ранения не обнаружено.

Ранее мы писали, что житель Закарпатья, занимавшийся в лесу незаконной охотой, ранил ребенка из охотничьего ружья.

Также, на  Закарпатье депутат-браконьер убил полицейского.

А под Киевом два кума-браконьера из навеселе отправились в лес на ночную охоту. Вооруженные охотничьими ружьями мужчины планировали вернуться домой с трофеем, а вместо этого один из них привез домой своего 34-летнего товарища с огнестрельным ранением.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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