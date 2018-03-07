Во Львовской области противотанковая ракета убила молодую лосиху

Животное погибло от потери крови из-за повреждения артерий тонким проводом от ПТУР, которые используют на военном полигоне

Во время объезда территории угодий охотничье-рыбацкого хозяйства "Старичи", что в Яворовском районе, лесники обнаружили на снегу окровавленные следы лося.

"Егерская служба охотничьего хозяйства вместе с работниками экологической инспекции провели обследование территории и обнаружили застывшую тушу лося (самка в возрасте 2-2,5 года)", – сообщают во Львовском областном управлении охотничьего и лесного хозяйства.

Как выяснилось, животное погибло от потери крови из-за повреждения артерий и сухожилий задней ноги тонким проводом от противотанковой ракеты (ПТУР), которые используются военными во время учений на Яворовском полигоне. Огнестрельного ранения не обнаружено.

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