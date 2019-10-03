Во Львовской области пьяный водитель на легковушке протаранил тепловоз

В аварии пострадал водитель автомобиля Volkswagen, который остановился перед шлагбаумом

/ Фото: Нацполиция

В Сокольском районе Львовской области на железнодорожном переезде после столкновения с Volkswagen автомобиль Mercedes столкнулся с тепловозом. Авария произошла сегодня, 3 октября, около 06.15 в селе Селец Сокальского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen, 30-летний житель Жовковского района, остановился перед закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде. В это время водитель автомобиля Mercedes, 19-летний житель города Червоноград, который находился в нетрезвом состоянии, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Volkswagen. После этого Mercedes продолжил движение, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с тепловозом, который как раз проезжал переезд.

В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения. Повреждены также оба автомобиля и тепловоз. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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