Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Во Львовской области пьяный водитель на легковушке протаранил тепловоз

3 октября, 13:01

В аварии пострадал водитель автомобиля Volkswagen, который остановился перед шлагбаумом

/ Фото: Нацполиция

В Сокольском районе Львовской области на железнодорожном переезде после столкновения с Volkswagen автомобиль Mercedes столкнулся с тепловозом. Авария произошла сегодня, 3 октября, около 06.15 в селе Селец Сокальского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen, 30-летний житель Жовковского района, остановился перед закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде. В это время водитель автомобиля Mercedes, 19-летний житель города Червоноград, который находился в нетрезвом состоянии, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с Volkswagen. После этого Mercedes продолжил движение, выехал на железнодорожные пути, где столкнулся с тепловозом, который как раз проезжал переезд.

В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения. Повреждены также оба автомобиля и тепловоз. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

авария ДТП Львов тепловоз

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове на здание супермаркета упал строительный кран
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кранЗапад
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войск
Во Львове умер курсант Академии сухопутных войскЗапад
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочку
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочкуЗапад
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машине
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машинеЗапад
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видео
Во Львове задержали банду наркоторговцев: появилось видеоЗапад

Новости партнеров

Loading...