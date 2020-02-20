Во Львовской области пьяный военный зарезал старшину

ГБР начало досудебное производство по факту сокрытия должностными лицами одной воинской части во Львовской области убийства солдатом-контрактником своего коллеги.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование по факту ненаправления военными должностными лицами одной из воинских частей во Львовской области в орган предварительного расследования сообщения о подчиненном, совершившем уголовное преступление, а также умышленного невыполнения служебных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

В частности, по предварительной информации, 15 февраля во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу.

"Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", – заявили в ГБР.

В то же время должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории воинской части.

"Командование не уведомило о происшествии правоохранителей и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Ранее в Полтавской области в воинской части погиб солдат. 25-летний контрактник скончался от огнестрельного ранения.

Напомним, исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой18 марта 2018 года. Он выстрелил себе в грудь из пистолета Макарова со спиленным номером. После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали неотложку, которая доставила Владислава в больницу скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, в больнице пострадавший скончался. Перед смертью он общался с медиками, но не сообщил причину своего поступка. У Владислава Волошина остались жена и двое малолетних детей.

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