Во Львовской области работники лесхоза попались на незаконной вырубке деревьев (фото)

Во Львовской области правоохранители задержали группу сотрудников лесхоза, которых подозревают в незаконной вырубке и продаже древесины особо ценных пород. Они нанесли госпредприятию масштабные убытки – более чем 6,6 миллиона гривен.
Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, речь идет о "Старосамборском лесоохотничьем хозяйстве".
По данным следствия, преступную схему организовал главный лесничий. В сообщники он взял помощника лесничего и нескольких мастеров леса. Копы задокументировали вырубку 309 дубов. Их реализовали предприятиям региона. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 6,6 млн грн.
Задержанным уже сообщили о подозрении в незаконной вырубке и сбыте леса, а также превышении власти или служебных полномочий.
Ранее мы сообщали, что компанию IKEA подозревают в изготовлении стульев из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.
Также напомним, в Ивано-Франковской области в одном из горных районов этого региона прошли массовые обыски в рамках расследования незаконной вырубки леса.
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