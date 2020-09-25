Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области работники лесхоза попались на незаконной вырубке деревьев (фото)

25 сентября, 14:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемые вырубили 309 дубов

Во Львовской области правоохранители задержали группу сотрудников лесхоза, которых подозревают в незаконной вырубке и продаже древесины особо ценных пород. Они нанесли госпредприятию масштабные убытки – более чем 6,6 миллиона гривен.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, речь идет о "Старосамборском лесоохотничьем хозяйстве".

По данным следствия, преступную схему организовал главный лесничий. В сообщники он взял помощника лесничего и нескольких мастеров леса. Копы задокументировали вырубку 309 дубов. Их реализовали предприятиям региона. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 6,6 млн грн.

Реклама

В тренде
В Сумах "похитили" полковника ВСУ: в полиции раскрыли подробности

Задержанным уже сообщили о подозрении в незаконной вырубке и сбыте леса, а также превышении власти или служебных полномочий.

Ранее мы сообщали, что компанию IKEA подозревают в изготовлении стульев из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.

Реклама

Также напомним, в Ивано-Франковской области в одном из горных районов этого региона прошли массовые обыски в рамках расследования незаконной вырубки леса.

Видео: Нацполиция

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прокуратура вырубка леса Львовская область лесхоз
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Директор садика, уволившая воспитательницу за фото в купальнике, осталась без работы (видео)
Директор садика, уволившая воспитательницу за фото в купальнике, осталась без работы (видео)Запад
Коронавирус в рядах ВСУ: умер еще один военнослужащий
Коронавирус в рядах ВСУ: умер еще один военнослужащийЗапад
Первый звонок: в Ивано-Франковске открыли школы
Первый звонок: в Ивано-Франковске открыли школыЗапад
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложеныТранспорт
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговора
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговораЗапад
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять