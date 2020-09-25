Во Львовской области работники лесхоза попались на незаконной вырубке деревьев (фото)

Во Львовской области правоохранители задержали группу сотрудников лесхоза, которых подозревают в незаконной вырубке и продаже древесины особо ценных пород. Они нанесли госпредприятию масштабные убытки – более чем 6,6 миллиона гривен.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, речь идет о "Старосамборском лесоохотничьем хозяйстве".

По данным следствия, преступную схему организовал главный лесничий. В сообщники он взял помощника лесничего и нескольких мастеров леса. Копы задокументировали вырубку 309 дубов. Их реализовали предприятиям региона. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 6,6 млн грн.

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Задержанным уже сообщили о подозрении в незаконной вырубке и сбыте леса, а также превышении власти или служебных полномочий.

Ранее мы сообщали, что компанию IKEA подозревают в изготовлении стульев из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.

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Также напомним, в Ивано-Франковской области в одном из горных районов этого региона прошли массовые обыски в рамках расследования незаконной вырубки леса.

Видео: Нацполиция

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