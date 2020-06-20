Во Львовской области все больше случаев COVID-19: новые данные о заболевших

Во Львовской области, где продлили карантин, за прошлые сутки, 19 июня, коронавирус зафиксировали у 139 человек. Об этом сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Бернык на своей странице в Facebook.

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"За минувшие сутки в области по результатам ПЦР-диагностики еще у 139 чел. (18% от проведенных обследований) обнаружено положительный результат на COVID-19 (всего подтверждено у 3679 чел.)", – написал Бернык.

Также он рассказал, что в инфекционной больнице умерла 72-летняя женщина с коронавирусом. В то же время за минувшие сутки из больницы выписали 21 человека.

Сейчас в медучреждении находятся 199 пациентов. Из них: "134 – с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди которых 20 – медицинские работники; 65 – с подозрением на COVID -19, из них – шестеро медиков".

Состояние пациентов преимущественно тяжелое, они получают медицинскую помощь.

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Напомним, Львовская область за последние несколько недель стала настоящим эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Главный врач Львова дал прогноз по коронавирусу.

Также правительство уже определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

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