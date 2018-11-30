Во Львовской области разгорается скандал вокруг заведующей детского садика
Суд восстановил Комарницкую в должности заведующей, но горсовет уже подал апелляцию
Во Львовской области разгорается скандал вокруг заведующей детского садика "Калинка" в Стебнике.
Бывшая заведующая Галина Комарницкая появилась в заведении через год после увольнения и начала запугивать воспитателей и родителей. Именно они добились ее отстранения от должности, поскольку заподозрили в краже продуктов, которыми должны кормить детей. И женщина восстановилась в работе через суд и теперь преследует коллег, говорят в детском саду.
"Заходила ко мне в группу, фотографировала меня, угрожала мне. Сказала, что она мне покажет", – говорит Лилия Чопко, помощница воспитателя.
Угрозы от бывшей заведующей детсада, говорят родители, звучат и в их адрес.
Галины Комарницкой журналисты "Сегодня" в садике не застали, а встретиться она не захотела.
В городском отделе образования подтверждают: суд восстановил Комарницкую в должности заведующей. Но горсовет уже подал апелляцию.
Уволили заведующую после того, как стало известно, что из садика вывозили продукты, а дети – не доедали: не видели мяса, пили чай без сахара, а хлеб ели без масла.
Кражу продуктов из детсада уже год расследует полиция. Дело пока не комментирует. Родители тем временем говорят, если Галину Комарницкую восстановят в должности, они будут протестовать.
Ранее сообщалось, что в детском саду в Ивано-Франковской области рухнул потолок.
Также мы писали, что в Хмельницкой области в детском саду отравились 20 детей.
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