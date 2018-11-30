Суд восстановил Комарницкую в должности заведующей, но горсовет уже подал апелляцию

Во Львовской области разгорается скандал вокруг заведующей детского садика "Калинка" в Стебнике.

Бывшая заведующая Галина Комарницкая появилась в заведении через год после увольнения и начала запугивать воспитателей и родителей. Именно они добились ее отстранения от должности, поскольку заподозрили в краже продуктов, которыми должны кормить детей. И женщина восстановилась в работе через суд и теперь преследует коллег, говорят в детском саду.

"Заходила ко мне в группу, фотографировала меня, угрожала мне. Сказала, что она мне покажет", – говорит Лилия Чопко, помощница воспитателя.

Угрозы от бывшей заведующей детсада, говорят родители, звучат и в их адрес.

Галины Комарницкой журналисты "Сегодня" в садике не застали, а встретиться она не захотела.

В городском отделе образования подтверждают: суд восстановил Комарницкую в должности заведующей. Но горсовет уже подал апелляцию.

Уволили заведующую после того, как стало известно, что из садика вывозили продукты, а дети – не доедали: не видели мяса, пили чай без сахара, а хлеб ели без масла.

Кражу продуктов из детсада уже год расследует полиция. Дело пока не комментирует. Родители тем временем говорят, если Галину Комарницкую восстановят в должности, они будут протестовать.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Ивано-Франковской области рухнул потолок.

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