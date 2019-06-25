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Во Львовской области ребенок получил сильный удар током: полез на мост и упал

25 июня, 18:56

На железнодорожный мост парень взобрался через водоем

Фото: Нацполиция

В полицию Самборского района Львовской области вчера, 24 июня, около 16.30 поступило сообщение, что в с. Подгайчики ребенок упал с железнодорожного моста и получил травму.

Полицейские установили, что 11-летний житель с. Вишня Городокского района взобрался на железнодорожный мост и коснулся высоковольтных электропроводов. Его ударило током и он упал на железное перекрытие сооружения.

Мальчика госпитализировали в Самборскую ЦРБ с диагнозом "электротравма, термические ожоги обеих рук и кожи таза, открытая рана волосистой части головы височной отдела черепа". Его жизни ничего не угрожает.
С родителями ребенка правоохранители провели профилактическую беседу и сообщили о происшествии в социальные службы.

Ранее во Львовской области 17-летний парень получил поражение током на крыше поезда. Юношу госпитализировали.


А не так давно во Львове девушка в возрасте 18 лет получила сильный удар током и была госпитализирована с ожогами в больницу.

Также в Тернополе подросток залез на поезд и получил мощный удар током.

Ранее в одном из сел Городоцкого района Львовской области от поражения электротоком погиб 51-летний мужчина. Он пытался своими руками поменять электрические провода на электроопоре, что и привело к трагедии.

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Тег Львов, мальчик, ток, удар

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