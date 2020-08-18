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Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть погибшая и пострадавшие (фото)

18 августа, 11:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

Авария произошла в Сколовском районе

Во Львовской области, возле села Нагорное в Сколовском районе, произошло столкновение рейсового автобуса "Эталон" и легкового автомобиля Renault Scenic.

Об этом сообщили в региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Renault Scenic, 1961 года рождения. Также травмирован водитель Renault, 1957 года рождения и пассажирка 1961 года рождения, которых доставили в Сколовскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось с помощью специального инструмента извлекать водителя легковушки из деформированной машины.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области после тройного ДТП умерла 16-летняя девочка.

Также напомним, что недалеко от Мукачево произошло смертельное ДТП. После столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров – 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек. Еще одна женщина, а также шофер грузовика оказались в больнице.

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ДТП погибла столкновение автомобили Львовская область пострадавшие автобусы смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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