Во Львовской области резервисты взяли в руки оружие
Тренировка проходит на базе одного из военных полигонов Сухопутных войск
Фото: Facebook.com
Фото: Facebook.com
Фото: Facebook.com
Фото: Facebook.com
Фото: Facebook.com
Фото: Facebook.com
Фото: Facebook.com
Фото: Facebook.com
Бригада территориальной обороны Львовского областного военного комиссариата проходит плановый обучение на базе одного из военных полигонов Сухопутных войск. Об этом в Facebook сообщил Александр Тищенко – военный комиссар Львовского областного военкомата.
"В сборах участвует почти сотня резервистов оперативного резерва второй очереди. В ходе занятий бойцы бригады усовершенствовали свои практические знания по тактической подготовке, огневой подготовки и тактической медицины", – пишет военком.
В качестве инструкторов задействованы демобилизованные десантники, у которых за плечами огромный боевой опыт.
Добавим, что набор на военную службу в резерве бригады территориальной обороны продолжается. Желающим следует обращаться в районный военный комиссариат по месту приписки.
Напомним, не так давно мы писали об учениях резервистов Львовской области.
Ранее в Житомирской области десантники, призванные на срочную службу в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил, прошли тренировку на единственной в Украине уникальной полосе препятствий.
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