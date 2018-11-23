Во Львовской области резервисты взяли в руки оружие

Тренировка проходит на базе одного из военных полигонов Сухопутных войск

Бригада территориальной обороны Львовского областного военного комиссариата проходит плановый обучение на базе одного из военных полигонов Сухопутных войск. Об этом в Facebook сообщил Александр Тищенко – военный комиссар Львовского областного военкомата.



"В сборах участвует почти сотня резервистов оперативного резерва второй очереди. В ходе занятий бойцы бригады усовершенствовали свои практические знания по тактической подготовке, огневой подготовки и тактической медицины", – пишет военком.

В качестве инструкторов задействованы демобилизованные десантники, у которых за плечами огромный боевой опыт.

Добавим, что набор на военную службу в резерве бригады территориальной обороны продолжается. Желающим следует обращаться в районный военный комиссариат по месту приписки.

Напомним, не так давно мы писали об учениях резервистов Львовской области.

Ранее в Житомирской области десантники, призванные на срочную службу в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил, прошли тренировку на единственной в Украине уникальной полосе препятствий.

