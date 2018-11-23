Во Львовской области резервисты взяли в руки оружие

Вчера, 18:40

Тренировка проходит на базе одного из военных полигонов Сухопутных войск


Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Бригада территориальной обороны Львовского областного военного комиссариата проходит плановый обучение на базе одного из военных полигонов Сухопутных войск. Об этом в Facebook сообщил Александр Тищенко – военный комиссар Львовского областного военкомата.

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"В сборах участвует почти сотня резервистов оперативного резерва второй очереди. В ходе занятий бойцы бригады усовершенствовали свои практические знания по тактической подготовке, огневой подготовки и тактической медицины", – пишет военком.

В качестве инструкторов  задействованы демобилизованные десантники, у которых за плечами огромный боевой опыт.

Добавим, что набор на военную службу в резерве бригады территориальной обороны продолжается. Желающим следует обращаться в районный военный комиссариат по месту приписки.

Напомним, не так давно мы писали об учениях резервистов Львовской области.

Ранее в Житомирской области десантники, призванные на срочную службу в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил, прошли тренировку на единственной в Украине уникальной полосе препятствий.

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Источник:

"Сегодня"

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