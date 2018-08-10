Во Львовской области родные убитой женщины стали заложниками бюрократов

Во Львовской области родственники убитой женщины стали заложниками бюрократической системы – четыре дня ее тело пролежало в морге без холодильника и вскрытия, но семья так и не получила разрешения на захоронение.

Оказалось, что дать разрешение на похороны может дать только судья, а единственный представитель судебной власти находится в отпуске.

"Никого тут нет. Никто ничего не открывает", – рассказал брат умершей Иосиф Дроздовский, который четвертый день оббивает пороги морга в райцентре.

Мужчина жалуется, что вскрытия тела его сестры до сих пор не делали, но и тело родственникам не отдают.

"Я как зашел туда, в морг – чуть не упал от того страха, что там делается. Бросили как бомжа, извините, как в крови была… Мухи летают, нет там ни холодильной камеры никакой, ничего", – поделился он своими впечатлениями.

В свою очередь, местный судмедэксперт оправдывается тем, что холодильника ждут уже два года, а вскрытия не делают, потому что нет решения суда.

"Только по решению суда мы работаем – мы проводим экспертизу трупов, сейчас пока решения суда мы не имеем. С понедельника нет суда, нет судьи у нас сейчас в районе – потому такая ситуация", – заявил судмедэксперт Жидачевского морга Владимир Гаврущенко.

В районном суде подтвердили – у них некому работать.

"У одного – закончились полномочия, другой – в отпуске", – сообщила Вера Особа, руководитель аппарата Жидачевского райсуда.

Дело направлено на рассмотрение в апелляционный суд, а полиция утверждает, что также не может ничем помочь, потому что и у них связаны руки нормами закона.

"В связи с тем, что не проводится экспертиза – это затягивает процесс расследования уголовных производств", – объяснил начальник следственного отделения Жидачевского отдела полиции Андрей Климович.

Можно было провести другие дальнейшие экспертизы и, соответственно, скорее принять решение о направлении производства в суд. А пока апелляционный суд решал, какому району передать дело покойной сестры Иосифа, тот пошел к чиновникам, чтобы спросить, когда морг оборудуют холодильником. Перед камерами они божатся – скоро.

"Нашли такое оборудование, которое стоит 25 тысяч гривен. Уже сейчас мы перечислили большую часть средств, будет заниматься предприниматель, который должен приобрести данное оборудование для морга, уже большая часть средств есть. Мы где-то надеемся, что до конца августа это будет оборудовано", – объяснила Светлана Самсонова, руководитель аппарата Жидачевской РГА.

Когда материал готовился к эфиру, журналистам позвонил брат умершей и сообщил, что после их визита решение суда подписали, вскрытие сделали, а тело отдали родственникам, и на пятый день ее, наконец, похоронят.

Ранее мы писали о том, как пожилой китаец проснулся в гробу на собственных похоронах.Мужчина был физически истощен, в связи с чем он много спал. "Покойник" очнулся спустя восемь часов после начала траурной церемонии.

А в Перу покойник "задышал" в гробу и снова умер. В перуанском городе Тинго-Мария во время церемонии прощания с 24-летним Мандухано Доротео его родственники обратили внимание, что "покойный" продолжает дышать.