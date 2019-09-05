Сбежавшие из колонии во Львовской области преступники пойманы: ранен полицейский

Один из уголовников набросился на полицейского с ножом

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области полицейские задержали двоих опасных уголовников, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии. Один из преступников во время задержания рани копа ножом, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Мужчин задержали вечером 4 сентября в одном из сел Жидачевского района. Как выяснилось, полицейский-водитель дежурной части местного отделения полиции сержант Олег Франко, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин. Они подпадали под ориентирование на осужденных и полицейский сообщил о них в участок полиции. После этого коп сам подошел к мужчинам, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личности. Мужчины отказались и полицейский решил их задержать.

"Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удара ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение", – рассказали в полиции.

Несмотря на все попытки сбежать, преступникам это не удалось – работники Жидачевского отделения полиции, которые немедленно прибыли на место происшествия, задержали их. Раненного копа госпитализировали, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, двое осужденных сбежали из Николаевской колонии 3 сентября. Один из преступников был осужден за изнасилование и разбой, а второй – за распространение наркотиков.

Кроме того, не так давно в Херсоне из-под стражи сбежал осужденный за разбой мужчина, который увлекался паркуром – несмотря на выстрелы часовых, он сумел преодолеть два забора, в три и четыре метра высотой, и скрылся.

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