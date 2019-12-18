Во Львовской области шахтеров отправляли строить особняки для директоров – прокуратура

Горняки получали деньги из бюджета и при этом строили частные дома

Во Львовской области горняков задействовали на строительстве частных домов директоров шахт. К такому выводу пришла прокуратура.

По версии следствия, схему разработали руководители шахт "Великомостівська" и "Степова". По документам, люди были на своих рабочих местах и получали около 20 тысяч гривен в месяц, а на самом деле работали на частном строительстве или производили тротуарную плитку.

Служба безопасности Украины и полиция обыскали шесть шахт Львовской области и на каждом предприятии обнаружили нарушения. После подсчета суммы нанесенного ущерба прокуратура объявит подозрения руководителям.

"Проведена огромная работа, изъято вчера очень много документации, это табели рабочего времени, это и бухгалтерская документация, и только сейчас начинаем работать с этим большим массивом информации – провести аудит и установить реально все убытки, которые были нанесены такой деятельностью руководства", – заявила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что премьер-министр Гончарук дал важное обещание шахтерам. Глава правительства также напомнил, что проблема с задолженностью шахтерам существует уже не первый год.

В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 миллионов гривен.

При этом в ноябре 2019 года бастующим горнякам уже перечислили миллиард гривен. Для этого пришлось вносить изменения в государственный бюджет на 2019 год.

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