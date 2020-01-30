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Во Львовской области школьница устроила пьянку с подружками: все закончилось печально

30 января, 15:06

Девочку госпитализировали в больницу

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области пьяные посиделки с подругами закончились для 13-летней школьницы больничной койкой. Девочку госпитализировали с алкогольным отравлением.

Выяснилось, что школьницы попросили 18-летнего знакомого купить им алкоголь. Парень согласился и это повлекло печальные последствия. Сейчас состояние девочки стабильное и за ней наблюдают врачи.

В пресс-службе Перемышлянского отделения полиции рассказали, что парня, который купил детям алкоголь, привлекут к административной ответственности. Инцидент расследуют по статье "доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения". Кроме того, накажут и родителей, которые не уследили за детьми.

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Напомним, ранее в Полтавской области 17-летний парень умер от выпитого алкоголя – трагедия произошла в новогоднюю ночь.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

Как сообщал сайт "Сегодня", 86% украинских подростков пробовали алкоголь, а больше половины – курили хотя бы раз в жизни. Об этом свидетельствуют результаты "Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD), проведенного в 2019-м году.

Также мы рассказывали, что в Киеве отменили запрет продавать алкоголь ночью. В то же время купить спиртное в ночное время все равно не выйдет.

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