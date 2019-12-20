Во Львовской области скульптуру русалки перенесут из села в областной центр

Скульптура Русалки Днестровой из села Малечковичи переедет во Львов. Точнее, переместят то, что от него осталось, поскольку нижнюю часть неизвестные разобрали, вероятно, на металлолом.

Зрелище того, что осталось от памятника, возмутило проезжающего водителя, который увидел оскверненную скульптуру. На эмоциональное сообщение об этом в социальной сети отреагировал городской совет Львова.

Русалку – забрали, пока она окончательно не исчезла. Теперь ее отреставрируют и найдут место, где установить.

"Эта фигура имеет украинскую вышиванку, имеет венок, символизирует Русалку Днестровую. На самом деле, это такой очень хороший пример скульптуры эпохи модернизма, украинского модернизма. И хотя бы из-за этого она должна быть сохранена и реставрирована, потому что действительно их мало осталось", – подчеркнула Лилия Онищенко, начальник управления охраны исторической среды Львова.

Напомним, ранее на столичной набережной появилась новая работа от популярного киевского художника Виталия Гидевана: на бетоне набережной он нарисовал русалку, которая закрывает от стыда глаза. Русалке стыдно и больно от того, что люди сделали с рекой Днепр – сливают туда отходы, сбрасывают мусор.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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