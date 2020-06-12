Во Львовской области снова продлили карантин: ситуация так и не улучшается

Во Львовской области решили продлить карантин еще на неделю – ситуация с заболеваемостью коронавирсом до сих пор не улучшилась, а число инфицированных достигло "рекордных" значений.

Об этом сообщили на сайте областной государственной администрации.

"За двое предыдущих суток на Львовщине зафиксировали более 250 новых больных коронавирусом. Это антирекорд, общий показатель инцидентности по области при норме 12 сейчас составляет 21,4", - заявил руководитель ОГА Максим Козицкий.

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По остальным показателям область соответствует требованиям для смягчения карантина: загруженность коек в больницах составляет 34,8% при допустимых 50%, а тестирование – на уровне 27 на 100 тысяч населения при допустимых 12.

"Я понимаю, что люди устали от карантина, а бизнес ежедневно терпит новые убытки, но рисковать здоровьем жителей области мы не можем. Экономические потери от пандемии и карантина сейчас предсказать и оценить трудно, но отказ от карантинных мер может повлечь существенные человеческие потери", - сказал глава ОГА.

Он обратился к перевозчикам, владельцам фитнес-клубов и ресторанов, "которые ежедневно пикетируют ОГА с требованием разрешить им работать", готовы ли они "взять на себя ответственность за новых больных и новые летальные случаи".

В свою очередь, директор Департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис отметил, что в области сохраняется большое количество обращений пациентов с коронавирусом в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии.

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Следующее заседание, на котором рассмотрят возможное ослабление карантинных мер, состоится 19 июня.

Больше о том, закончится ли карантин в Украине 22 июня, как планировали в Кабмине, читайте в материале нашего сайта: Возможна вторая волна коронавируса: будет ли новый карантин.

Как карантин ослабляют страны по всему миру, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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