Во Львовской области снова смягчают карантин: что разрешили

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. Тем не менее, во многих регионах смягчают карантин. Так, во Львове разрешили проводить массовые мероприятия, но с соблюдением необходимых требований. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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"В понедельник областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что мероприятия и события, будь то в помещении, будь то на улице, могут проходить с расчетом 1 человек на 5 м кв. Конечно, нужно будет соблюдать дистанцию. Вчера мы приняли соответствующее решение в городской комиссии, поэтому теперь можно проводить различные мероприятия, празднования", – рассказала руководительница городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове Галина Сличная.

Она также добавила, что в течение суток в регионе провели 607 ПЦР-анализов, из которых 124 – положительные. Среди заболевших – 50 жителей Львова.

Кроме того, Сличная отметила, что последние две недели во Львовской области наблюдается тенденция к уменьшению количества людей, которых госпитализируют. Так, за прошедшие сутки в больницу поступил 21 человек.

Отметим, всего с начала эпидемии в регионе опасную инфекцию подхватили 8 353 человека.

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, каким будет карантин в Украине в августе.

Также напомним, в Украине выздоравливает все больше людей.

Как изменилась жизнь украинцев во время карантина – смотрите видео.

Карантин в Украине: жизнь в режиме "онлайн"

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