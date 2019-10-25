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Во Львовской области собака спасла пожилую женщину

25 октября, 18:21

77-летнюю женщину обнаружили на расстоянии около пяти километров от дома

/ Фото: Нацполиция

Служебная собака помогла разыскать женщину, которая заблудилась в лесу. Инцидент с бабушкой произошел в Николаевском районе Львовской области. 77-летнюю женщину обнаружили на расстоянии около пяти километров от дома.

"Сегодня, 25 октября поступило сообщение, что пенсионерка вчера в обеденное время вышла из дома в лес за грибами и обратно не вернулась. Правоохранители сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, к которым были привлечены работники Николаевского отделения полиции, спасатели и сотрудники других подразделений", – сообщают в полиции Львовской области.

Около четырех часов пропавшую бабушку разыскивали в лесу. Впоследствии в дебрях служебная собака взяла след женщины и уже вскоре она была обнаружена. Жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

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В соцсетях эта новость вызвала настоящий "ажиотаж", люди искренне рады тому, что женщина уже дома, а 4-лапый помощник Эмир отныне –настоящие герои.

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Напомним, недавно в Свалявском районе Закарпатской области собака и боец ​​ГСЧС, который с детьми в свой выходной собирал грибы, спасли мужчину от смерти.

Напомним, в Николаеве собака спасла жизнь девочке, которая провалилась в канализацию.

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Львов собака пенсионерка спасли

Источник: Сегодня

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