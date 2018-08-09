Во Львовской области сотрудница банка увела у клиентов четыре миллиона

Сегодня, 18:54

Женщина получала от клиентов средства для внесения на счета и для заключения договоров банковского вклада

Банкирша украла у клиентов несколько миллионов. Фото: lady.nur.kz
Банкирша украла у клиентов несколько миллионов. Фото: lady.nur.kz

Во Львовской области разоблачили руководителя районного отделения одного из банков, которая присвоила четыре миллиона гривен из вкладов клиентов.

"51-летняя работница банка на протяжении прошлого года получила от клиентов средства для внесения на счета и заключение договоров банковского вклада. Когда клиенты обратились в кассу банковского учреждения, выяснилось, что в действительности никаких счетов открыто не было. Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения", – сообщают в полиции.

Как оказалось, работница банка, присвоила более 75 тыс. долларов и около 57 тыс. евро, что по курсу НБУ на момент совершения преступлений составило почти 4 млн.  гривен.

Злоумышленнице сообщили о подозрении (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере, мошенничество, служебный подлог).

Галицким районным судом Львова банкирше избрали меру пресечения в виде ареста, как альтернатива – залог в размере 6 млн. 864 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что начальницу одного из отделений ПАО "Укринбанк" во Львовской области приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение средств клиента на сумму 1 млн грн.

Кроме этого, во Львове сотрудники прокуратуры завершили дело о мошенничестве руководителя одного из банков, которая обманула клиентов на сумму около 2 млн. 700 тыс. гривен.

А в Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов. В конечном результате полученные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских.
деньги, вклады, хищение, во Львове

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области сотрудница банка увела у клиентов четыре миллиона ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

На Прикарпатье "служитель" Фемиды погорел на взятке

Сегодня, 12:09

Судье грозит лишение свободы от восьми до 12-ти лет с конфискацией

Запад

Стали известны подробности о погибшем лидере скаутов на Закарпатье

Сегодня, 16:50

Основной работой Арбатова было восстановление мемориалов времен Первой и Второй мировых войн
Загрузка...

Украина

Политсилы. Больше всего тратятся на зарплаты, аренду помещений и агитацию. Фото: М. Маркив

На что партии тратят миллионы из бюджета

Вчера, 07:00

НФ не тратится на рекламу, а "Батькивщина" экономит на кадрах

Финансы

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

Сегодня, 06:34

Банкам увеличат штрафы в десять раз, а бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы
Загрузка...