Во Львовской области сотрудница банка увела у клиентов четыре миллиона

Женщина получала от клиентов средства для внесения на счета и для заключения договоров банковского вклада

Во Львовской области разоблачили руководителя районного отделения одного из банков, которая присвоила четыре миллиона гривен из вкладов клиентов.

"51-летняя работница банка на протяжении прошлого года получила от клиентов средства для внесения на счета и заключение договоров банковского вклада. Когда клиенты обратились в кассу банковского учреждения, выяснилось, что в действительности никаких счетов открыто не было. Деньги на срочные вклады не поступали, поскольку женщина не вносила их в кассу банковского учреждения", – сообщают в полиции.

Как оказалось, работница банка, присвоила более 75 тыс. долларов и около 57 тыс. евро, что по курсу НБУ на момент совершения преступлений составило почти 4 млн. гривен.

Злоумышленнице сообщили о подозрении (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупном размере, мошенничество, служебный подлог).

Галицким районным судом Львова банкирше избрали меру пресечения в виде ареста, как альтернатива – залог в размере 6 млн. 864 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что начальницу одного из отделений ПАО "Укринбанк" во Львовской области приговорили к 7 годам лишения свободы за хищение средств клиента на сумму 1 млн грн.

Кроме этого, во Львове сотрудники прокуратуры завершили дело о мошенничестве руководителя одного из банков, которая обманула клиентов на сумму около 2 млн. 700 тыс. гривен.

А в Закарпатской области руководство одной из фирм обмануло банк и получило кредит на 7 миллионов долларов. В конечном результате полученные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских.