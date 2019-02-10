Во Львовской области создадут первый в Украине историко-культурный парк

На реализацию проекта «Древний Звенигород» выделено около 12 миллионов гривен

Фото: Facebook

Во Львовской области создадут первый в Украине историко-культурный парк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/db5/9ae/5c5db59ae7bc2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/db5/9ae/5c5db59ae7bc2.jpg 2019-02-10T07:15:00+02:00 Запад На реализацию проекта «Древний Звенигород» выделено около 12 миллионов гривен

В селе Звенигород на месте древней княжеской столицы создадут первый в Украине историко-культурный парк.

"Это уникальный проект, в рамках которого мы планируем восстановление поселка и создание историко-культурного парка. Такого у нас в Украина еще нет ", – сообщила и.о. директора департамента архитектуры и развития градостроительства облгосадминистрации Оксана Ткачук.



Проект является одним из победителей конкурса проектов регионального развития Минрегиона, на его реализацию выделено около 12 млн гривен в рамках секторальной бюджетной поддержки ЕС.

"Мы будем просить о статусе национального для заповедника и это наша принципиальная позиция, чтобы сохранить исторические истоки, ценную территорию и археологический ландшафт", – добавила Оксана Ткачук.

Кроме того, среди новіх проектов – комплексная реставрация Монастырского храма с колокольней в поселке Подкамень Бродовского района.

Ранее мы писали, во Львове чиновники городского совета решили воплотить в жизнь очередной масштабный проект и построить подвесную обзорную канатную дорогу в парк "Высокий Замок".

Также во Львовечиновники горсовета обещали построить десятки новых детских и садиков и даже несколько школ.

Также сообщалось, что за годы независимости Украины во Львове почти в 10 раз выросло количество транспорта, но не было построено ни одного метра новой улицы. Например, ул. Ряшевская, которая должна была выйти к аэропорту, не достроена, правительство не дало денег. Улица Вернадского, благодаря которой планировали соединить Сыховский район и Автовокзал – кусочек сделали, и на этом остановились. Все начинали делать под Евро-2012. Но чемпионат прошел, и строительство закончилось.

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