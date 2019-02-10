Во Львовской области создадут первый в Украине историко-культурный парк
На реализацию проекта «Древний Звенигород» выделено около 12 миллионов гривен
В селе Звенигород на месте древней княжеской столицы создадут первый в Украине историко-культурный парк.
"Это уникальный проект, в рамках которого мы планируем восстановление поселка и создание историко-культурного парка. Такого у нас в Украина еще нет ", – сообщила и.о. директора департамента архитектуры и развития градостроительства облгосадминистрации Оксана Ткачук.
Проект является одним из победителей конкурса проектов регионального развития Минрегиона, на его реализацию выделено около 12 млн гривен в рамках секторальной бюджетной поддержки ЕС.
"Мы будем просить о статусе национального для заповедника и это наша принципиальная позиция, чтобы сохранить исторические истоки, ценную территорию и археологический ландшафт", – добавила Оксана Ткачук.
Кроме того, среди новіх проектов – комплексная реставрация Монастырского храма с колокольней в поселке Подкамень Бродовского района.
Ранее мы писали, во Львове чиновники городского совета решили воплотить в жизнь очередной масштабный проект и построить подвесную обзорную канатную дорогу в парк "Высокий Замок".
Также во Львовечиновники горсовета обещали построить десятки новых детских и садиков и даже несколько школ.
Также сообщалось, что за годы независимости Украины во Львове почти в 10 раз выросло количество транспорта, но не было построено ни одного метра новой улицы. Например, ул. Ряшевская, которая должна была выйти к аэропорту, не достроена, правительство не дало денег. Улица Вернадского, благодаря которой планировали соединить Сыховский район и Автовокзал – кусочек сделали, и на этом остановились. Все начинали делать под Евро-2012. Но чемпионат прошел, и строительство закончилось.
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