Во Львовской области спасатели достали пенсионера из колодца: видео

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В селе Суховоля недалеко от Львова 72-хлетний пенсионер упал в колодец с ледяной водой. Пролетел 18 метров.

Произошло это, когда мужчина ремонтировал конструкцию колодца. Самостоятельно выбраться не смог, поэтому соседи вызвали спасателей. С травмами средней тяжести его доставили в больницу.

"Спасатели спустили веревку мужчине, чтобы он закрепился, однако пострадавший был настолько обессилен, что он не мог этого сделать. Поэтому спасатели спустились на глубину к пострадавшему, закрепили его и вытащили на поверхность, где передали медикам для дальнейшего осмотра", – рассказал Игорь Курус, представитель Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка играла, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом он пришел воровать кабель.

А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой, где 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

Прибыв на место происшествия, спасатели опросили пострадавшую, чтобы понять, в какой части тела она испытывает болевые ощущения. Работу сотрудникам ведомства осложнило то, что женщина весила 100 килограммов.

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