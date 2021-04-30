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Во Львовской области спасатели на вертолете доставили пациента в больницу (фото)

30 апреля, 16:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В регионе с начала апреля дежурит санавиабригада – сегодня их помощь понадобилась жителю отдаленного от областного центра насаленного пункта

Во Львовской области вертолет ГСЧС оперативно доставил пациента с отдаленного горного населенного пункта в лечебное учреждение областного центра. У 34-летнего мужчины случился острый инфаркт миокарда.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил пациента с городка Турка во Львовскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

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После приземления на взлетной площадке мужчину передали врачам для оказания квалифицированной медицинской помощи.

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Напомним, что с 1 апреля вертолет ГСЧС находится на постоянном дежурстве во Львовской области для оказания экстренной помощи населению шести западных областей.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине возобновят санавиацию. Одна из основных задач такой системы – медицинская помощь, чтобы можно было доставить больного, команду врачей, орган для трансплантации.

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