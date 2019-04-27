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Во Львовской области спасатели освободили пса, упавшего в люк

27 апреля, 06:06

Животное спасли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям


Во Львовской области бездомный пес упал в вентиляционный люк девятиэтажного жилого дома.

Как он там оказался, никто не видел, но ночью жители многоэтажки услышали, как пес жалобно скулил.

Люди позвонили в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели приехали и освободили животное с помощью веревки.

"Данный люк глубиной в три метра, поэтому собака самостоятельно не могла выбраться. С помощью спасательной веревки спасатели подняли собаку на поверхность и передали заявителям. Животное не пострадало при падении", – сообщил спикер Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Игорь Курус.

Ранее в лесополосе вблизи Кривого Рога Днепропетровской области нашли привязанного к дереву пса. Собака была в истощенном состоянии, но ее удалось спасти.

"Сегодня" также писали о том, что в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных

Кроме того, постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии "Сегодня"почему важно защищать животных.

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Тег собака, спасение, львовская область, ГСЧС

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Сегодня

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