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Во Львовской области столкнулись четыре автомобиля: два человека погибли, еще шестеро пострадали

26 августа, 13:29

По данному факту полиция начала уголовное производство

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе Киев-Чоп, где ранее фура с яблоками попала в ДТП, погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло 25 августа около 23:05 на автодороге "Киев – Чоп", вблизи пгт Верхнее Синевидное.

По информации ведомства, 41-летний водитель на автомобиле Volkswagen Polo, двигаясь в направлении Киева, остановился, пропуская впереди автомобиль, который поворачивал на АЗС.

Позади него остановился автомобиль Skoda Superb под управлением 21-летнего жителя Мукачево, и в это время в заднюю часть автомобиля Skoda въехала иномарка Audi Q7 под управлением 40-летнего местного жителя. От удара автомобиль Skoda движением столкнулся с Volkswagen Polo, который стоял впереди.

После удара автомобиль Audi Q7 развернуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением жителя Киева.

"В результате ДТП 2 пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли на месте происшествия, 6 человек, в том числе 2 детей (2007 и 2016 рождения) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в департаменте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии, которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе .

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ДТП погибшие столкновение Львовская область

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