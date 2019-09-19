Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса: шесть пострадавших

19 сентября, 13:26

Жуткое ДТП произошло на трассе Киев – Чоп

Фото: ГУНП во Львовской области

Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области произошло жуткое ДТП – столкнулись микроавтобусы Iveco и Mercedes. Пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась сегодня, 19 сентября, около 11:00 на трассе Киев – Чоп возле села Надетычи Николаевского района. После столкновения Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, а Iveco слетел в кювет и перевернулся.

Фото: ГУНП во Львовской области

В результате ДТП пострадали шесть человек. Четверых из них доставили в больницу. Сейчас копы устанавливают обстоятельства аварии.

"Решается опрос об открытии уголовного производства", – рассказали в полиции.

Также мы сообщали, что вчера, 18 сентября, в Холодногорском районе Харькова столкнулись два грузовика. Пострадал один из водителей.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП полиция столкновение Львовская область пострадавшие микроавтобус

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из
В СБУ рассказали подробности гибели спецназовца из "Альфы"Украина
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделю
Идут дожди и холод: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Черновицкой области двое офицеров пограничной службы погорели на взятках
В Черновицкой области двое офицеров пограничной службы погорели на взяткахЗапад
Обвал дома в Дрогобыче: эксперты предупредили о возможности повторного обрушения
Обвал дома в Дрогобыче: эксперты предупредили о возможности повторного обрушенияЗапад
На Донбассе погиб спецназовец СБУ: стали известны подробности
На Донбассе погиб спецназовец СБУ: стали известны подробностиУкраина
Жительница Ужгорода может лишиться квартиры из-за тезки-мошенницы
Жительница Ужгорода может лишиться квартиры из-за тезки-мошенницыЗапад

Новости партнеров

Loading...