Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса: шесть пострадавших

Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области произошло жуткое ДТП – столкнулись микроавтобусы Iveco и Mercedes. Пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась сегодня, 19 сентября, около 11:00 на трассе Киев – Чоп возле села Надетычи Николаевского района. После столкновения Mercedes въехал в остановку общественного транспорта, а Iveco слетел в кювет и перевернулся.

Фото: ГУНП во Львовской области

В результате ДТП пострадали шесть человек. Четверых из них доставили в больницу. Сейчас копы устанавливают обстоятельства аварии.

"Решается опрос об открытии уголовного производства", – рассказали в полиции.

Также мы сообщали, что вчера, 18 сентября, в Холодногорском районе Харькова столкнулись два грузовика. Пострадал один из водителей.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram