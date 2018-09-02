Во Львовской области столкнулись две легковушки: пять человек пострадали

Сегодня, 12:15

Большинство пострадавших – дети

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во Львовской области в результате столкновения двух легковушек пострадали пять человек, в том числе и дети. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

ДТП произошло 1 сентября на автодороге Львов – Краковец у села Терновица Яворовского района. Столкнулись легковушки Opel Vectra и Volkswagen Passat. Причиной столкновение стало несоблюдение дистанции.

В результате аварии пострадали пять пассажиров автомобиля Volkswagen: женщина и четверо детей. Всех пострадавших после после осмотра отпустили домой.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человекпострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                                                     

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, дети, львовская область

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