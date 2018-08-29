Во Львовской области столкнулись легковушка и скутер: есть погибшие

Сегодня, 10:11

Водитель и пассажир скутера скончались на месте ДТП

Фото: prykordonnya.info
Фото: prykordonnya.info

Во Львовской области столкнулись скутер и легковой автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло 28 августа в 23:50 в селе Жарков, Бродовского района. За рулем легкового автомобиля находился житель села Пеняки этого же района. На скутере ехали его односельчане 1999 и 2000 года рождения. В результате столкновения водитель и пассажир скутера погибли на месте происшествия. На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                          

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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