Во Львовской области столкнулись легковушка и скутер: есть погибшие

Во Львовской области столкнулись скутер и легковой автомобиль, погибли два человека. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло 28 августа в 23:50 в селе Жарков, Бродовского района. За рулем легкового автомобиля находился житель села Пеняки этого же района. На скутере ехали его односельчане 1999 и 2000 года рождения. В результате столкновения водитель и пассажир скутера погибли на месте происшествия. На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.