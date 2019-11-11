Во Львовской области столкнулись школьный автобус и легковушка: пострадали 10 детей

Авария произошла сегодня утром на трассе «Львов - Тернополь»

Во Львовской области столкнулись автобус и легковушка. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, около 8.30 на автодороге "Львов – Тернополь", возле села Подберезцы Пустомытовского района.

Как предварительно установили полицейские, столкнулись автомобиль Opel, которым управлял 25-летний житель Пустомытовского района и автобус "Школярик", за рулем которого находился 59-летний местный житель.

Вследствие аварии, в больницу доставлены 6-летний мальчик, пассажир легковушки и девять пассажиров автобуса. Все они – ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района, в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее во Львовской области произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan. Автобус перевозил детей. Школьники ехали на фестиваль.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Варшава произошло ДТП – столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

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