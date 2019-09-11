Во Львовской области столкнулись внедорожник и легковушка: есть погибший и пострадавшие

Женщину и ребенка с травмами госпитализировали

Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области столкнулись внедорожник и легковушка. В ДТП погиб водитель "Таврии", сообщили в пресс-службе полиции региона.

Смертельное столкновение "ЗАЗ Таврия" и Volkswagen Tiguan произошло 10 сентября в селе Горное, Стрыйского района. От полученных травм на месте происшествия погиб водитель легковушки. Кроме того, пострадали два пассажира внедорожника – женщина и ребенок. Их с телесными повреждениями доставили в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас копы устанавливают все обстоятельства ДТП.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно во Львовской области под колесами легковушки погиб велосипедист.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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