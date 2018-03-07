Во Львовской области строитель сорвался с 10-метровой высоты

Находясь на лесах, мужчина потерял равновесие и упал вниз

В поселке Славское, Сколивского района Львовской области, на стройке погиб 41-летний мужчина. ЧП произошло вчера, 6 марта, около 16.00.

"Житель одного из сел района, который работал на стройке, находясь на лесах, потерял равновесие и упал с высоты около 10 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – сообщает львовская полиция.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, недавно во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих. ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму. Его на "скорой" доставили в одну из больниц города.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 40-летний сборщик вагонов упал на рельсы и погиб.

Также во Львове на стройке 10-этажного дома разбился 43-летний строитель из Червонограда.