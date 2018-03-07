Во Львовской области строитель сорвался с 10-метровой высоты

Сегодня, 18:01

Находясь на лесах, мужчина потерял равновесие и упал вниз

Строитель потерял равновесие на лесах. Фото: active-build.com.ua
Строитель потерял равновесие на лесах. Фото: active-build.com.ua

В поселке Славское, Сколивского района Львовской области, на стройке погиб 41-летний мужчина. ЧП произошло вчера, 6 марта, около 16.00.

"Житель одного из сел района, который работал на стройке, находясь на лесах, потерял равновесие и упал с высоты около 10 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", – сообщает львовская полиция.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. По факту открыто уголовное производство (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Напомним, недавно во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих. ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму. Его на "скорой" доставили в одну из больниц города.

Ранее сообщалось, что  во Львовской области 40-летний сборщик вагонов упал на рельсы и погиб.

Также  во Львове на стройке 10-этажного дома разбился 43-летний строитель из Червонограда.
погиб, мужчина, равновесие, Славское

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области строитель сорвался с 10-метровой высоты". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мужчина с двумя ножами напал на полицейского. Фото: ГУ НП в Киевской области

Под Киевом полицейский выстрелил в напавшего на него мужчину

Сегодня, 17:56

Уроженец Волыни постоянно бил жену, а потом набросился на правоохранителя с ножами  

Донбасс

Фото: AFP

Гибель военного на Донбассе: появились подробности

Сегодня, 15:53

Бойцу было всего лишь 20 лет
Загрузка...

Происшествия

Мужчина подходил к машине, которая была припаркована во дворе. Фото: espreso.tv

Убийство в центре Киева: перед гибелью мужчина подходил к внедорожнику – СМИ

Вчера, 13:08

На мужчину якобы напали сидевшие в авто  

Одесса

Фото: ГСЧС

Жуткое ДТП в Одессе: водитель погиб на месте

5 Марта, 17:07

Легковое авто застряло под прицепом фуры, доставать его пришлось спасателям
Загрузка...