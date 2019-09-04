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Во Львовской области произошла вспышка вирусного гепатита: госпитализированы студенты

4 сентября, 09:18

Студенты проходили практику в Одессе

фото: pixabay

фото: pixabay

Во Львовской области шесть студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, студенты находились на практике в Одессе. Сейчас осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

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Напомним, недавно в Киеве по меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированыс подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

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"После сообщения о госпитализации студентов правоохранители сразу начали отработку: в результате на улице обнаружили пять МАФов, где продавали шаурму. Мясная продукция и принадлежности для ее приготовления изъяты, а торговые точки опечатаны. Изъятые продукты направлены на проведение экспертизы для установления причины отравления", – рассказали в полиции.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

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