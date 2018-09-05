Во Львовской области суд вынес приговор вандалу, который сжег украинские флаги

Сегодня, 17:36

Мужчина совершил акт вандализма возле памятника жертвам политических репрессий

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во Львовской области суд приговорил вандала, который сжег два государственные флаги, к заключению на срок в полгода. Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК Украины и назначить наказание в виде ареста на срок шесть месяцев", – говорится в сообщении.

Примечательно, что преступник полностью признал свою вину.

Напомним, 22 мая текущего года в райцентре Городок мужчина сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий.

Ранее сообщалось, что в  Тернопольской области за одни  сутки вандалы дважды успели повредить памятные знаки. На окраине села Петриков возле Тернополя неизвестные облили маслянистым веществом памятник жертвам Холокоста. А в тернопольском парке "Топильче"  разрисовали красной краской гранитный камень, установленный в честь создания стрелковой дивизии "Галичина".

Также мы писали, во Львове вандалы разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.
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