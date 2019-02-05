Во Львовской области судили экс-главу Старосамборской РГА

За трудоустройство безработного чиновник требовал 1,5 тысячи долларов

Фото: Нацполиция

Во Львовской области судили экс-главу Старосамборской РГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/86f/565/5c586f5657bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/86f/565/5c586f5657bb1.jpg 2019-02-05T06:33:00+02:00 Запад За трудоустройство безработного чиновник требовал 1,5 тысячи долларов

Во Львовской области разоблачили бывшего председателя одной из районных государственных администраций, который получил деньги за "помощь" в трудоустройстве на должность юриста РГА.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Обвинительный акт направлен на судебное разбирательство", – сообщают в полиции.

По приговору суда экс-глава РГА должен заплатить штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25500 гривен).

Напомним, не так давно на взятке задержали подчиненных львовского мэра.

Также во Львовской области задержали председателя Старосамборской РГА. На эту должность в январе 2017 был назначен бывший учитель Орест Бонк. Как оказалось, за полторы тысячи долларов 57-летний чиновник обещал помочь одному из местных жителей получить должность юриста.

Ранее во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали так называемый "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

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