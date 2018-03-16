Во Львовской области судили мэра: получил более шести лет тюрьмы

Мэр одного из городов Львовской области организовал преступную "схему" обогащения. Он помогал с арендой коммунального имущества и последующим правом его выкупа. К преступлению привлек посредника – юрисконсульта горсовета.

"В августе 2015 злоумышленников задержали во время получения 18 тыс. гривен неправомерной выгоды. Взятку они получили за предоставление в аренду офисного помещения и уменьшения арендной платы, а также – возможность последующего выкупа объекта недвижимости. Задержали обоих на выходе из помещения городского совета. Дело было направлено в суд", – сообщают в Нацполиции.

Вчера, 15 марта, районный суд вынес приговор, которым признал действующего мэра и посредника виновными (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Так, городской голова приговорен к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. А его подельник, юрисконсульт горсовета, приговорен к 5,5 годам лишения свободы, и тоже с конфискацией имущества.

Напомним, недавно задержали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.

А инспектор Львовской таможни попался на взятке. Вымогатель требовал от предпринимателя 400 долларов.