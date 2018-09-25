Во Львовской области судят школьницу, убившую своего отца

Сегодня, 07:27

13-летняя девочка нанесла родному папе смертельный удар ножом в шею

Фото: glavred.info
Фото: glavred.info

В городе Дрогобич Львовской области завершено досудебное расследование по факту убийства 35-летнего местного жителя, которое произошло 7 июля этого года в доме, где погибший жил вместе с женой и детьми.

Установлено, что во время  конфликта, 13-летний ребенок нанес собственному отцу один удар ножом в шею, в результате чего тот скончался.

"По результатам осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве по факту совершения малолетней умышленного убийства, следователь направил в суд ходатайство о применении к ней принудительных мер в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков к ее исправления на 1 год", – сообщают в прокуратуре.

Добавим, что возраст, с которого может наступать уголовная ответственность – 14 лет.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

А в Ивано-Франковской области произошло жуткое убийство матерью шестилетней дочки.

Также мы писали о том, где отбывают наказание самые опасные украинки. Среди них есть и детоубийцы.
расследование, тело, удар, ножом

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области судят школьницу, убившую своего отца". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: chaikovskiy-news.ru

В здании прокуратуры Закарпатья напали на полицейского

21 Сентября, 14:41

Местный житель пытался "обойти" установленную систему пропускного режима

Харьков

Фото: antikor.com.ua

В Харькове в пруду нашли тело молодой женщины

19 Сентября, 10:16

Правоохранители устанавливают личность погибшей
Загрузка...

Запорожье

Фото: antikor.com.ua

В Запорожской области в канализации нашли тело мужчины

17 Сентября, 17:59

Подозреваемого в убийстве местного жителя уже задержали правоохранители

Происшествия

Фото: Нацполиция Киева

Из киевского интерната пропал 13-летний мальчик

14 Сентября, 14:52

Полицейские открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство"
Загрузка...