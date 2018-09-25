Во Львовской области судят школьницу, убившую своего отца

В городе Дрогобич Львовской области завершено досудебное расследование по факту убийства 35-летнего местного жителя, которое произошло 7 июля этого года в доме, где погибший жил вместе с женой и детьми.

Установлено, что во время конфликта, 13-летний ребенок нанес собственному отцу один удар ножом в шею, в результате чего тот скончался.

"По результатам осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве по факту совершения малолетней умышленного убийства, следователь направил в суд ходатайство о применении к ней принудительных мер в виде направления в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков к ее исправления на 1 год", – сообщают в прокуратуре.

Добавим, что возраст, с которого может наступать уголовная ответственность – 14 лет.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

А в Ивано-Франковской области произошло жуткое убийство матерью шестилетней дочки.

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