Во Львовской области свирепствует корь: "привезли" из Европы

За неделю медики госпитализируют до пятисот человек с подозрением на корь

Во Львовской области стремительно растет количество случаев заболевания корью. По информации медиков, очередная эпидемическая волна пришла в регион из Европы, и здесь сохраняется один из самых высоких уровней заболеваемости.

В частности, за предыдущую неделю зарегистрировали около 500 случаев кори. А только во Львовскую областную инфекционную больницу за сутки госпитализируют 25-35 человек с признаками кори.

"Те люди, которые уже переболели корью, имеют пожизненный иммунитет. Также могут быть спокойны те, кто получил две дозы вакцины против кори. А тот, кто не знает о своем статусе, не вакцинировались, или имеют только одну дозу, ежедневно подвергаются опасности. Ведь человек может заразить других еще до того, как у него появляется сыпь. Когда у больного поднимается температура, возникает кашель, то он активно выделяет возбудитель и делится им с окружающими. Такие люди ездят в общественном транспорте, покупают еду в супермаркете и никто из нас сегодня не застрахован от встречи с возбудителем кори", – рассказала главный эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталия Тимко.

Также она отметила, что вакцина, которая сегодня есть в области, является безопасной, а вакцинация – бесплатной. Следовательно, надо сделать две прививки интервалом в месяц.

"Мы обеспечены вакциной во Львовской области более чем на 100%. В резерве есть 40 тыс. доз вакцины, то есть, все, кто нуждаются, могут это сделать во всех поликлинических учреждениях здравоохранения Львовской области", – добавила директор департамента Ирина Микичак.

Отметим, что с начала года в области корью заболели более 6 тыс. человек. Из них более 68% не вакцинированные, 11% – жителей, которые имели одну вакцину профилактических прививок.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской области из-за вспышки кори на карантин закрыли сразу три школы. Из-за опасной болезни в больницу госпитализировали более 40 школьников.

Причиной вспышки кори в Ивано-Франковской области стало несоблюдение требований по хранению и введение вакцин.

Ранее в Винницкой области в небольшом городе Тивров произошла вспышка кори – заболели 28 детей, а в местной школе объявили карантин. Как оказалось, детей почти неделю лечили от гриппа и простудных заболеваний, и только после осмотра в больнице медики обнаружили симптомы кори.

Также стоит напомнить, что, по словам медиков, корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с не привитыми пациентами.