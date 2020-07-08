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Во Львовской области священник попался на торговле оружием (фото)

8 июля, 16:47

Игорь Серов , Руслан Ровик

Священнослужитель переделывал стартовые пистолеты в огнестрельные и продавал их по почте

Во Львовской области полицейские задержали священника, который на протяжении нескольких лет торговал оружием.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, следствие установило, что 48-летний мужчина организовал оружейную мастерскую – через интернет он покупал стартовые пистолеты, макеты других видов оружия и переделывал его в огнестрельное.

"Подыскивал покупателей и почтой отправлял им товар. По предварительной информации, действовал один", – рассказала спикер областного управления Светлана Добровольская.

Стоит отметить, что в 2018 году священника уже задерживали за торговлю оружием и приговорили к пяти годам тюрьмы условно – суд давал ему возможность исправиться.

Как выяснилось, пытаясь избежать внимания силовиков, злоумышленник использовал в почтовых отправлениях поддельные анкетные данные.

Во время обысков, которые полиция провела у продавца и его покупателей, было изъято восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, свето-шумовые гранаты. Если вина священника будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области в гараже нашли арсенал оружия и боеприпасов.

Также мы писали об отчете Службы безопасности Украины по борьбе с торговлей огнестрельным оружием. За шесть месяцев 2020 года из незаконного оборота было изъято 207 единиц оружия, 159 килограммов взрывчатки и свыше 45 тысяч патронов, гранат и снарядов.

О том, как СБУ совместно со Службой госбезопасности Грузии предупредила заказное убийство, смотрите в сюжете:

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оружие священник Львовская область торговля оружием

Источник: Сегодня

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