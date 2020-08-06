Во Львовской области таксист "под кайфом" попал в ДТП: погибла женщина

Оба водителя, попавших в аварию, находились в состоянии опьянения

Во Львовской области водитель такси попал в аварию, в результате которой погибла его пассажирка.

Как сообщили в областном управлении патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 6 августа. В населенном пункте Подрясное столкнулись Audi A6 и Dacia Logan.

"В такси пострадала пассажирка. У нее были многочисленные травмы. Поскольку автомобиль в любой момент мог перевернуться, с помощью неравнодушных граждан патрульные переместили ее в безопасное место. Автомобиль удалось зафиксировать. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась в реанимации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Audi скрылся с места ДТП. Патрульные нашли его в зарослях неподалеку.

Позже оказалось, что оба водителя имели признаки опьянения: водитель такси наркотического, а другой – алкогольного. Это было подтверждено и экспертизой. Причину и виновника аварии устанавливают следователи.

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