Во Львовской области третий день тушат пожар на мусорной свалке

ЧП произошло на полигоне бытовых отходов возле города Новояворовск

Фото: ГСЧС

Во Львовской области третий день тушат пожар на мусорной свалке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/775/56a/5c877556a0272.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/775/56a/5c877556a0272.jpg 2019-03-12T11:03:29+02:00 Запад ЧП произошло на полигоне бытовых отходов возле города Новояворовск

В городе Новояворовск Львовской области уже третьи сутки тушат пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов, что занимает площадь около 8 тыс. квадратных метров.

"Сообщение о пожаре поступило еще 10 марта. Сложность тушения заключается в осложнении погодных условий со шквальным ветром, малых запасах воды и удаленности водоисточника, который расположен на расстоянии около 2 км", – сообщают в ГСЧС.

Вчера, 11 марта, пожарные ликвидировали возгорание на площади 3500 кв.м. Пожар удалось локализовать. К тушению были привлечены 58 человека 10 единиц спецтехники.

По состоянию на 12 марта осталось ликвидировать пожар ориентировочно на площади 1500 кв.м. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются.

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Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили до самой ночи, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.

Напомним, в мае 2016 года масштабный пожар вспыхнул на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов.

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