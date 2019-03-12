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Во Львовской области третий день тушат пожар на мусорной свалке

Сегодня, 11:03

ЧП произошло на полигоне бытовых отходов возле города Новояворовск

Фото: ГСЧС
Во Львовской области третий день тушат пожар на мусорной свалке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/775/56a/5c877556a0272.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/775/56a/5c877556a0272.jpg Запад ЧП произошло на полигоне бытовых отходов возле города Новояворовск

В городе Новояворовск Львовской области уже третьи  сутки тушат пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов, что занимает  площадь около  8 тыс. квадратных метров.

"Сообщение о пожаре поступило еще 10 марта. Сложность тушения заключается в осложнении погодных условий со шквальным ветром, малых запасах воды и удаленности водоисточника, который расположен на расстоянии около 2 км", – сообщают в ГСЧС.

Вчера, 11 марта, пожарные ликвидировали возгорание на площади 3500 кв.м. Пожар удалось локализовать. К тушению были привлечены 58 человека 10 единиц спецтехники.

По состоянию на 12 марта осталось ликвидировать пожар ориентировочно на площади 1500 кв.м. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются.

Ранее подобный инцидент произошел в Запорожской области – огонь на мусорной свалке спасатели тушили до самой ночи, а местные жители тем временем жаловались на едкий дым, идущий со свалки – от вони страдали не только жильцы ближайших к свалке домов, но и люди в Пологах.

Напомним, в мае 2016  года масштабный пожар вспыхнул на свалке возле Львова, в результате чего погибли люди. После этого ЧП  львовский мусор стал бедой едва ли не для всей страны и даже объектом для "черного" юмора.

Кроме того, ранее спасатели почти сутки тушили пожар  на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов. 

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Тег пожар, спасатели, огонь, свалка

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