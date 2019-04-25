Во Львовской области трое несовершеннолетних до смерти избили знакомого из-за долга

Фотографии тела погибшего один из злоумышленников обнародовал в социальной сети

Фото: УНИАН

Во Львовской области к участковому офицеру Жовковского отделения полиции поступило сообщение о том, что в одной из социальных сетей была обнародована информация о возможном убийстве человека.

При проведении проверки информация подтвердилась – тело юноши с многочисленными телесными повреждениями полицейские обнаружили закопанным на территории одного из домохозяйств в городе Жовква. Личность погибшего установлена ​​- им оказался 17-летний житель одного из сел района.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Также установлено, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов в городе Жовква парня жестоко избили трое его знакомых – двое местных жителей в возрасте 15 и 17 лет и семнадцатилетний житель одного из сел Жовковского района. Увидев, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленники вынесли тело из подвала, занесли в дом и закопали. При этом они сфотографировали тело погибшего и в дальнейшем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети.

Правоохранители опросили несовершеннолетних в присутствии родителей и психолога – по их словам, они избили своего знакомого за то, что он задолжал им деньги – 12 тысяч гривен – и не мог вернуть долг.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для них меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в начале марта прошлого года на Закарпатье произошло жестокое убийство 15-летнего подростка. В полиции установили, что 14-летний житель поселка Нижняя Апша (Тячевский район) поссорился с товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте.

Также мы писали в Нижней Апше местные жители до поздней ночи блокировали автотрассу Мукачево – Рахов – Рогатин. Люди были недовольны результатами расследования жестокого убийства и требовали адекватного наказания.

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