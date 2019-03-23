Во Львовской области пожилой учитель избил школьника: ребенок в больнице
От рук 78-летнего учителя пострадал пятиклассник
Во Львовской области учитель математики избил 11-летнего школьника. Ребенка госпитализировали.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, инцидент произошел на перемене в одной из школ Мостиска. После того, как мальчика доставили в больницу, врачи диагностировали у него ушиб передней брюшной стенки.
Полицейские выяснили, что пятиклассник пострадал от действий учителя математики, которому исполнилось 78 лет. Что стало причиной инцидента, не сообщается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос открытия уголовного производства.
Напомним, ранее мы писали об инциденте на Прикарпатье, где директор школы вместе с физруком жестоко избили полицейского.
Также мы писали о том, как в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, начал по ним стрелять.
А перед этим в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.
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