Во Львовской области пожилой учитель избил школьника: ребенок в больнице

От рук 78-летнего учителя пострадал пятиклассник

Фото: Pixabay

Во Львовской области пожилой учитель избил школьника: ребенок в больнице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a53/615/5c8a53615ddbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a53/615/5c8a53615ddbe.jpg 2019-03-23T13:41:00+02:00 Запад От рук 78-летнего учителя пострадал пятиклассник

Во Львовской области учитель математики избил 11-летнего школьника. Ребенка госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, инцидент произошел на перемене в одной из школ Мостиска. После того, как мальчика доставили в больницу, врачи диагностировали у него ушиб передней брюшной стенки.

Полицейские выяснили, что пятиклассник пострадал от действий учителя математики, которому исполнилось 78 лет. Что стало причиной инцидента, не сообщается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос открытия уголовного производства.

Напомним, ранее мы писали об инциденте на Прикарпатье, где директор школы вместе с физруком жестоко избили полицейского.

Также мы писали о том, как в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, начал по ним стрелять.

А перед этим в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

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