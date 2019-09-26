Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машине

Пока мать и отец работали в поле, малыш задохнулся

/ Фото: Pixabay

Полицейские Львовской области устанавливают обстоятельства смерти 4-летнего мальчика – жителя одного из сел Мостиского района.

"Сегодня, 26 сентября, около 12.10 в отделение полиции позвонили медики и сообщили, что к ним доставлен ребенок без признаков жизни", – сообщают в полиции.

Как предварительно установили правоохранители, родители ребенка работали в поле, а он находился в автомобиле Volkswagen. Мальчик просунул голову в окно машины и задохнулся.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

Ранее в селе Боржавское, что в Виноградовском районе Закарпатья, неожиданно умер 10-летний ребенок.

Ранее в райцентре Городок Львовской области, в квартире жилого дома нашли женщину без сознания и мертвого ребенка.

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