Во Львовской области утонул годовалый малыш

В селе Батятичи Каменка-Бугского района Львовской области, во дворе частного дома, упал в искусственный водоем и утонул мальчик в возрасте один год и четыре месяца. ЧП произошло 29 июля около 17:30.

"Отсутствие ребенка, который находился на территории хозяйства, заметил отец. Вскоре он обнаружил малыша в пруду вблизи дома, после чего отвез его в больницу, где медики констатировали смерть ребенка", – сообщают в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Назначены экспертизы.

Ранее в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.