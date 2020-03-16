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Во Львовской области ужесточили карантин из-за коронавируса

16 марта, 11:39

Руслан Ровик

Передвижения по территории области ограничили и запретили собираться группами более 10 человек

Из-за распространения коронавируса в Украине Львовская областная государственная администрация ужесточит карантинные мероприятия на территории региона.

Соответствующие решения были приняты на ночном заседании комиссии техногенно-экологической безопасности.

В частности, было решено ограничить передвижение между городами, запретить собрания людей в группах более 10 человек, ограничить работу учреждений общественного питания и торгово-развлекательных центров, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов.

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Кроме того, комиссия рекомендовала ограничить передвижение населения, а также ввести дистанционный режим работы сотрудников и пересмотреть режим работы общественного транспорта.

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В ОГА не исключили, что полицейские будут останавливать людей и спрашивать, куда они едут, как это происходит в Италии.

Напомним, ранее во Львове решили с 16 марта закрыть все торговые заведения на территории города, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Львов карантин Львовская область коронавирус

Источник: Сегодня

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