Во Львовской области ужесточили карантин из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в Украине Львовская областная государственная администрация ужесточит карантинные мероприятия на территории региона.
Соответствующие решения были приняты на ночном заседании комиссии техногенно-экологической безопасности.
В частности, было решено ограничить передвижение между городами, запретить собрания людей в группах более 10 человек, ограничить работу учреждений общественного питания и торгово-развлекательных центров, кроме аптек, заправок и продуктовых магазинов.
Кроме того, комиссия рекомендовала ограничить передвижение населения, а также ввести дистанционный режим работы сотрудников и пересмотреть режим работы общественного транспорта.
В ОГА не исключили, что полицейские будут останавливать людей и спрашивать, куда они едут, как это происходит в Италии.
Напомним, ранее во Львове решили с 16 марта закрыть все торговые заведения на территории города, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.
Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19.
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